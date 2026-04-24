Il bosco brucia | la corsa contro il tempo dei vigili del fuoco

Un incendio boschivo si è sviluppato in Alto Adige nella giornata di venerdì 24 aprile, interessando un'area tra Castalta e S. nel territorio comunale di Badia. Le fiamme sono state segnalate nel pomeriggio e hanno coinvolto i boschi della zona. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. In precedenza, un altro incendio aveva interessato il Monte Sole.

Dopo quello avvenuto sul Monte Sole, un altro incendio boschivo si è verificato in Alto Adige: è successo nella giornata di venerdì 24 aprile, con le fiamme che hanno lambito i boschi nel territorio comunale di Badia tra Castalta e S. Croce.Già all’arrivo delle prime squadre si è capito che non.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Incendio a Palo del Colle, brucia il sottotetto di una casa: tre squadre dei vigili del fuoco sul postoMomenti di apprensione nella mattinata di oggi a Palo del Colle, dove intorno alle 9:30 si è sviluppato un incendio all’interno di un’abitazione. Incendio a Forte dei Marmi, brucia casa in costruzione: più squadre dei vigili del fuoco in azioneForte dei Marmi, 21 marzo 2026 – Grosso incendio a Forte dei Marmi in una abitazione in costruzione in via della Pace 23. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Un'enorme colonna di fumo visibile da chilometri di distanza, il bosco brucia: numerose squadre di vigili del fuoco in azione per contenere le fiamme; La Sicilia che brucia /2. Anatomia di un incendio, il rogo di Bosco Scorace; Comeglians, fiamme nel bosco di Maranzanis: l’incendio dichiarato spento; Bruciano i boschi di Somma Vesuviana, vertice in Prefettura. La Sicilia che brucia/3. Chi sono i piromani? Il caso Bosco ScoraceIn Sicilia, ogni anno, si contano centinaia di incendi. E quasi sempre, anche quando si sospetta il dolo, le indagini restano ... tp24.it La Sicilia che brucia/2. Anatomia di un incendio, il rogo di Bosco ScoraceQuando in Sicilia soffia lo scirocco, non è solo una questione di caldo. È il segnale che qualcosa può succedere. Che basta poco perché il fuoco divampi e diventi incontrollabile. La Sicilia si prepar ... tp24.it Incendio boschivo a Silandro, fiamme sul Monte Sole (BZ)22.04.26 https://www.ildolomiti.it/cronaca/2026/unenorme-colonna-di-fumo-visibile-da-chilometri-di-distanza-il-bosco-brucia-numerose-squadre-di-vigili-del-fuoco-in-azione-per-contenere-le-fiam facebook