Incendio a Torino Borgo Vittoria | a fuoco un frigorifero in un appartamento il fumo invade le scale
Nella mattinata di oggi, un incendio si è sviluppato in un appartamento al pianterreno di un edificio in via Cardinal Massaia 21 a Torino. Il fuoco ha interessato un frigorifero, generando una quantità significativa di fumo che si è diffusa nelle scale dell'edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti o altri danni strutturali all’edificio.
Momenti di grande apprensione nella mattinata di oggi, giovedì 4 giugno 2026, nel palazzo di via Cardinal Massaia 21 a Torino, a causa di un incendio divampato in un appartamento al pianterreno. Qui un frigorifero ha preso fuoco, molto probabilmente a causa di un improvviso cortocircuito. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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