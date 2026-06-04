Incendio a Torino Borgo Vittoria | a fuoco un frigorifero in un appartamento il fumo invade le scale

Notizia in breve

Nella mattinata di oggi, un incendio si è sviluppato in un appartamento al pianterreno di un edificio in via Cardinal Massaia 21 a Torino. Il fuoco ha interessato un frigorifero, generando una quantità significativa di fumo che si è diffusa nelle scale dell'edificio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non sono stati segnalati feriti o altri danni strutturali all’edificio.