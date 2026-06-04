Incendio a Gioiosa Marea la vittima è un carabiniere in pensione | le indagini in corso

Un carabiniere in pensione è stato trovato morto in un’area rurale di Gioiosa Marea, con il corpo tra le sterpaglie bruciate. La scena si trova vicino a un terreno di sua proprietà. Sul posto sono ancora in corso le indagini per chiarire le cause dell’incendio e la dinamica della morte. La zona è stata messa sotto sequestro, e le forze dell’ordine stanno analizzando eventuali elementi utili.

Il suo corpo è stato ritrovato tra le sterpaglie annerite dal fuoco, in un’area rurale che conosceva bene e dove ha anche un terreno di proprietà. La tragedia si è consumata nelle campagne di contrada Catello Stefana, sopra la zona di Mangano, a Gioiosa Marea, dove un incendio di vaste. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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