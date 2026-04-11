Cade mentre sta tagliando la siepe e muore indagini in corso | chi è la vittima

Nel pomeriggio di venerdì 10, a Lido degli Scacchi, si è verificato un incidente che ha causato la morte di una persona mentre stava lavorando alla potatura di una siepe. La vittima è caduta mentre utilizzava un attrezzo da giardinaggio. Nei giorni precedenti, mercoledì sera, nello stesso luogo era deceduto un turista, anche in quel caso a seguito di un incidente. Le indagini sono ancora in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Un incidente mortale. E’ quanto è accaduto nel corso del pomeriggio di venerdì 10, a Lido degli Scacchi (dove mercoledì sera era deceduto un turista). Un uomo di 71 anni (Francesco Daraio) ha infatti subito un infortunio fatale mentre stava potando una siepe: l’uomo, per cause ancora in fase di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi anche: Investita in strada, muore la mattina dopo in ospedale. Indagini in corso: chi è la vittima