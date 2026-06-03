Incendio a Gioiosa Marea anziano muore carbonizzato

Da messinatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un incendio in contrada Catello Stefana, vicino alla località Mangano, ha provocato la morte di un uomo di 90 anni. Il corpo dell’anziano è stato ritrovato carbonizzato sul luogo dell’incendio. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause che hanno portato all’incendio. Non sono state fornite ulteriori informazioni sulle circostanze dell’incendio o sull’eventuale intervento dei vigili del fuoco.

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Tragedia a Gioiosa Marea, dove un incendio ha causato la morte di un 90enne. Il corpo dell'anziano è stato ritrovato carbonizzato in contrada Catello Stefana, nei pressi della località Mangano. Le fiamme si sono sviluppate in una zona rurale, molto esposta alle raffiche di vento e alle. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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