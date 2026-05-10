Teen Networking | nasce la rete per i giovani del Distretto Ceramico
È stata annunciata la nascita di una nuova rete dedicata ai giovani nel Distretto Ceramico, pensata per coinvolgere gli studenti delle scuole superiori e promuovere iniziative rivolte ai più piccoli. Tra le attività previste ci sono interventi nei parchi pubblici, che saranno trasformati in spazi di apprendimento e gioco, e programmi di supporto rivolti ai bambini più piccoli. La rete mira a favorire il coinvolgimento diretto dei giovani in progetti di solidarietà e educazione.
? Punti chiave Come faranno gli studenti delle superiori ad aiutare i più piccoli?. Quali attività concrete trasformeranno i parchi in spazi di apprendimento?. Perché le zone montane sono il punto focale di questo piano?. Come influenzerà questa rete le future scelte lavorative nel distretto?.? In Breve Target 11-14 anni per contrastare disagio e dispersione scolastica nel Distretto Ceramico.. Oltre trenta partner tra Sassuolo, Fiorano, Ausl, Terzo Settore ed enti ecclesiastici.. Marco Biagini coordina potenziamento gruppi educativi nelle zone montane dell'Unione.. Studenti superiori formati per percorsi di mentoring verso i compagni più piccoli.🔗 Leggi su Ameve.eu
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