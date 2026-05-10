Teen Networking | nasce la rete per i giovani del Distretto Ceramico

È stata annunciata la nascita di una nuova rete dedicata ai giovani nel Distretto Ceramico, pensata per coinvolgere gli studenti delle scuole superiori e promuovere iniziative rivolte ai più piccoli. Tra le attività previste ci sono interventi nei parchi pubblici, che saranno trasformati in spazi di apprendimento e gioco, e programmi di supporto rivolti ai bambini più piccoli. La rete mira a favorire il coinvolgimento diretto dei giovani in progetti di solidarietà e educazione.

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