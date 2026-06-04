Inacio e il suo amore per l’Italia | Sono italianissimo Il mio sogno è vincere il Mondiale con gli azzurri

Da calcionews24.com 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un calciatore ha dichiarato di essere molto legato all’Italia, affermando di sentirsi “italianissimo”. Ha anche espresso il desiderio di vincere il Mondiale con la nazionale italiana.

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Inacio parla a cuore aperto: «Sono italianissimo. Il mio sogno è vincere il Mondiale con gli azzurri». Le sue dichiarazioni. Nell’intervista concessa a Gianluca di Marzio dopo Lussemburgo?Italia, la stellina italo?brasiliana Samuele Inacio ha ripercorso i mesi che gli hanno cambiato la vita. Un periodo vissuto a velocità altissima: prima il debutto in Bundesliga con il Borussia Dortmund, poi la chiamata in Nazionale maggiore, che ha certificato la sua crescita esponenziale. Per l’ex Atalanta si tratta di un percorso in piena ascesa, costruito passo dopo passo e culminato con una convocazione che rappresenta solo l’inizio di un cammino che promette ancora molto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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