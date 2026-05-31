Un attaccante di 18 anni, cresciuto nelle giovanili nerazzurre e ora in forza al Borussia Dortmund, ha dichiarato il suo sogno di vincere il Mondiale con l’Italia. Si tratta di un calciatore che ha avuto un passato nel settore giovanile della squadra milanese ed è figlio di un ex giocatore. Alla vigilia di due amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, ha parlato del suo desiderio di rappresentare la nazionale dei grandi.

CALCIO. Il 18enne attaccante del Borussia Dortmund, figlio dell’ex atalantino Pià e cresciuto nelle giovanili nerazzurre, si racconta alla vigilia della doppia amichevole degli azzurri contro Lussemburgo e Grecia. «Emozione enorme». «Emozione e orgoglio per questa convocazione, sogno di vincere il Mondiale». Lo manda papà e Bergamo, dove è nato ad aprile 2008, lo spingerà forte. Samuele Inacio, figlio dell’ex attaccante dell’Atalanta Joao Batista Inacio detto Pià, scalpita in vista della doppia amichevole dell’Italia del ct ad anterim Silvio Baldini contro il Lussemburgo, mercoledì 3 giugno, e la Grecia, domenica 7. Per il 18enne attaccante del Borussia Dortmund, scuola Atalanta, è la prima chiamata con gli azzurri dei grandi che per l’occasione sarà una Nazionale super baby. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Baby Inacio con la Nazionale dei grandi: «Sogno di vincere il Mondiale con l’Italia»

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Baby Inacio con la Nazionale dei grandi: Sogno di vincere il Mondiale con l’Italia x.com

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