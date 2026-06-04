In vendita le torce olimpiche solo 3mila pezzi e non per tutti | il prezzo accende la polemica

Le torce delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina sono in vendita, ma solo in 3.000 esemplari. La fondazione ha comunicato che l’opportunità di acquisto è riservata esclusivamente ai tedofori, che possono acquistare il proprio cimelio. La vendita ha suscitato polemiche a causa del prezzo e della limitata disponibilità. Questi pezzi rappresentano anche un simbolo della storia olimpica. La vendita avviene attraverso canali ufficiali e si rivolge a un pubblico ristretto.

Le torce delle olimpiadi invernali Milano-Cortina sono in vendita. I pezzi disponibili, come ha reso noto la stessa fondazione, sono solo 3mila e l'opportunità di acquisto per il cimelio che rappresenta anche un pezzo di storia olimpica è riservata esclusivamente ai tedofori a cui è riservato in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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