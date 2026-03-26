hoepli gruppo in liquidazione mondadori vuole la scolastica si profila una vendita a pezzi

Hoepli, azienda in liquidazione, si trova in una fase avanzata di crisi. Mondadori ha manifestato interesse per la divisione scolastica dell’azienda, mentre si ipotizza una possibile vendita divisa in più parti. La situazione sembra ormai avviata a una conclusione, con i giorni che mancano alla chiusura definitiva. La vicenda si sta sviluppando in un quadro di incertezza per i lavoratori e i creditori coinvolti.

Sembra lo scenario peggiore: la vendita a pezzi. Si contano i giorni che mancano alla chiusura della Libreria Internazionale della Hoepli, la quale, come ha annunciato l’avvocata Laura Limido, incaricata della liquidazione volontaria della casa editrice, entro giugno dovrà sgomberare libri e librai, chiuderà il 30 aprile. Intanto, dopo indiscrezioni mai confermate, Mondadori rompe gli indugi e si fa avanti. L’offerta che è arrivata però ieri sul tavolo della liquidatrice riguarda solo un “pezzo“ della casa editrice fondata da Ulrico Hoepli 156 anni fa: il Gruppo di Segrate è interessata, per ora, solo al ramo d’azienda relativo all’ editoria scolastica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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