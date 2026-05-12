A Sonnino torna la Processione de Le Torce

A Sonnino si rinnova l’appuntamento con la tradizionale Processione delle Torce, nota anche come Il Rito di Confine. L’evento si svolge ogni anno e coinvolge la comunità locale, mantenendo viva una celebrazione che unisce aspetti di fede e radici storiche. La processione si svolge di sera e prevede il percorso con torce accese, richiamando i partecipanti e gli spettatori lungo il tragitto.

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