A Sonnino torna la Processione de Le Torce
A Sonnino si rinnova l’appuntamento con la tradizionale Processione delle Torce, nota anche come Il Rito di Confine. L’evento si svolge ogni anno e coinvolge la comunità locale, mantenendo viva una celebrazione che unisce aspetti di fede e radici storiche. La processione si svolge di sera e prevede il percorso con torce accese, richiamando i partecipanti e gli spettatori lungo il tragitto.
Un appuntamento che unisce tradizione e devozione religiosa è quello della Processione delle Torce di Sonnino, conosciuto anche come Il Rito di Confine. Un evento che coinvolge l’intera comunità e richiama visitatori da tutta la provincia per la sua atmosfera suggestiva.Nel primo pomeriggio, i.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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