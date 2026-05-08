L’Eurovision Song Contest 2026 si svolgerà a Vienna dal 12 al 16 maggio, grazie alla vittoria dell’anno precedente di un cantante con il brano Wasted Love. In un’intervista, una nota cantante ha condiviso che ha già in valigia il megafono e ha espresso interesse per partecipare a Ballando con le Stelle e condurre il Festival di Sanremo 2027, anche se al momento non ha canzoni pronte.

Vienna accoglierà dal 12 al 16 maggio l’ Eurovision Song Contest 2026, che torna in Austria grazie al successo ottenuto nel 2025 dal cantante JJ con il brano Wasted Love. La manifestazione, ospitata alla Wiener Stadthalle, unirà il fascino storico della città all’entusiasmo dei fan provenienti da tutta Europa. La televisione italiana seguirà l’evento con la conduzione affidata a Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. A rappresentare l’Italia sarà Sal Da Vinci con il brano “Per sempre sì”. Le due semifinali saranno trasmesse il 12 e il 14 maggio in prima serata su Rai 2, mentre la finalissima andrà in onda sabato 16 maggio su Rai 1. Gli appuntamenti saranno disponibili anche in contemporanea radiofonica su Rai Radio2 e online tramite RaiPlay e RaiPlay Sound.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Eurovision 2026, intervista esclusiva a Elettra Lamborghini: “In valigia ho già messo il megafono. A Ballando con le Stelle mi vedrei bene. Festival di Sanremo 2027? Al momento non ho canzoni pronte, mi piacerebbe condurlo”

Notizie correlate

“Il Provinciale”, intervista esclusiva a Federico Quaranta: “L’access è una sfida, l’idea è dare continuità. Ballando con le Stelle? Mi piacerebbe provarci”Da lunedì 2 marzo Il Provinciale cambia ritmo e approda nell’access prime time di Rai 3, pronto a raccontare l’Italia meno battuta con lo sguardo...

“Canzonissima”, intervista ad Arisa: “A Canzonissima porterò delle canzoni che mi hanno aiutato a trovare una direzione nella vita. Ballando con le Stelle? Ho imparato tanto”Sabato 21 marzo debutta la tredicesima edizione di Canzonissima, che torna in onda sulla Rai dopo oltre cinquant’anni dall’ultima trasmissione del...

Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: Eurovision 2026, intervista a Satoshi (Moldavia): Le connessioni umane vengano prima di quelle musicali.

Corsi e Lamborghini: le prime parole dei conduttori italiani di Eurovision 2026Dopo la conferenza stampa ufficiale in Rai di Eurovision Song Contest 2026, ecco cosa hanno detto i conduttori italiani Lamborghini e Corsi. style.corriere.it

Elettra Lamborghini: «All'Eurovision tifo Italia e San Marino. Sanremo 2027? Sarei felice come co-conduttrice, ma punto alla gara»di Gabriele Crispo «Sono carichissima e curiosa, mi hanno descritto l'Eurovision come un evento stupendo, quindi non vedo l'ora». Elettra Lamborghini, a margine ... leggo.it