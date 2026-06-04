La polizia britannica ha sospeso le nuove direttive anti-razzismo, introdotte recentemente, dopo che un uomo è stato ucciso durante un intervento. In precedenza, il piano prevedeva misure contro discriminazioni e comportamenti razzisti. La morte dell’uomo ha portato a una revisione immediata delle regole, con le autorità che ora dichiarano di voler riconsiderare le procedure operative in vigore.

Poco alla volta, il muro di fronte alla stazione di polizia di Southampton si è riempito di foto di Henry Nowak. Qualcuno ha portato dei fiori. Qualcun altro la propria frustrazione, dopo aver visto il video in cui il giovane - accoltellato sei volte da Vickrum Digwa, un ventitreenne sikh - dice alle forze dell’ordine: «Mi hanno ferito, non riesco a respirare». Ma nessuno gli crede. E così, oltre mille persone si sono riunite di fronte alla stazione di polizia, urlando le ultime parole di Nowak: «Non riesco a respirare». Qualcuno ha assaltato anche i mezzi delle forze dell’ordine, che hanno risposto con diverse cariche. Facce spaccate e ancora più rabbia, nei confronti di chi dovrebbe tutelare i cittadini, tutti e allo stesso modo, ma che invece si preoccupa principalmente delle minoranze. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - In Uk saltano le regole woke della polizia

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