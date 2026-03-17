Robert Kennedy Jr fermato in tribunale saltano le regole Usa sui vaccini | Decisioni senza basi scientifiche

Un giudice federale negli Stati Uniti ha bloccato lunedì le decisioni sui vaccini adottate nell’ultimo anno dal segretario alla Salute, Robert Kennedy Jr. La decisione riguarda l’attuazione di alcune misure che, secondo il giudice, sono state prese senza basi scientifiche solide. Kennedy Jr. è stato fermato in tribunale durante un procedimento legale legato a queste politiche.

Un giudice federale Usa ha bloccato lunedì l’attuazione delle principali decisioni sui vaccini prese nell’ultimo anno dal segretario alla Salute Robert Kennedy Jr., così come tutte quelle prese dai consulenti da lui nominati nel Comitato consultivo sulle pratiche di immunizzazione. Ad essere bloccate così sono tra l’altro la nuova lista ridotta di vaccini obbligatori per bambini negli Usa e l’accesso ristretto ai vaccini Covid. Secondo il giudice federale del Massachusetts Brian Murphy, infatti, l’Amministrazione Trmp ha aggirato in modo improprio il comitato consultivo sui vaccini per modificare le raccomandazioni. Storicamente le decisioni... 🔗 Leggi su Open.online

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