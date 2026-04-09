A lezione di educazione stradale agenti della polizia locale in cattedra per insegnare le regole del traffico

Agenti della polizia locale hanno tenuto una lezione di educazione stradale rivolta agli studenti, spiegando il significato dei segnali verticali e orizzontali, i percorsi ciclopedonali e le regole per attraversare la strada in sicurezza. Sono stati affrontati anche temi come l’uso del telefonino durante la guida, l’obbligo di indossare casco e cinture di sicurezza, oltre a chiarimenti sui vari tipi di veicoli e altre curiosità legate al codice della strada.

Il significato dei segnali verticali e orizzontali, i percorsi ciclopedonali, l’uso del telefonino, come attraversare, l’importanza di indossare il casco e le cinture di sicurezza, i diversi tipi di veicoli e tanti altri temi e curiosità. Gli agenti della polizia locale di Cattolica sono saliti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Tutti a lezione di sicurezza stradale. Agenti in cattedra alle superioriVa verso la conclusione (17 marzo) il progetto “Mobilità sicura” della Provincia di Monza e Brianza. Un anno di attività della Polizia Locale a Montopoli: sanzioni, ma anche educazione stradaleL'amministrazione comunale di Montopoli ha pubblicato un report sull'attività 2025 della Polizia Locale, al fine di raccogliere in numeri interventi... Temi più discussi: ABC Autostrada del Brennero: i giovani a lezione di sicurezza stradale; Successo all’Universitá Mediterranea: Oltre 200 Studenti a Lezione di Educazione Finanziaria con il Gruppo studentesco Themis; Educazione fisica e arrampicata: a Calcinate una lezione speciale per gli studenti; Il circolo virtuoso della salute a scuola: cibo e sonno si nutrono a vicenda. Cambiare l’orario di inizio delle lezioni? Educazione Civica in diretta 13/04 ore 11, ISCRIVI LA CLASSE. Cattolica, a lezione di educazione stradale con gli agenti della Polizia localeGli agenti della polizia locale di Cattolica sono saliti in cattedra e hanno tenuto lezioni speciali di educazione stradale agli alunni e alunne delle scuole ... chiamamicitta.it Università Mediterranea, oltre 200 studenti a lezione di Educazione Finanziaria con il Gruppo Studentesco ThemisIl Gruppo Studentesco Themis ha confermato ancora una volta il suo impegno civile e formativo organizzando un seminario dedicato all’educazione finanziaria, un tema quanto mai attuale e necessario p ... strettoweb.com Mafia, la lezione della Meloni alla sinistra: “Vi sfido anche su questo” x.com Anche oggi lezione speciale di Napoletano per McFratm • #ForzaNapoliSempre #McTominay #Napoli #trend #sscnapoli24h - facebook.com facebook