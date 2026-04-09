A lezione di educazione stradale agenti della polizia locale in cattedra per insegnare le regole del traffico

Da riminitoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Agenti della polizia locale hanno tenuto una lezione di educazione stradale rivolta agli studenti, spiegando il significato dei segnali verticali e orizzontali, i percorsi ciclopedonali e le regole per attraversare la strada in sicurezza. Sono stati affrontati anche temi come l’uso del telefonino durante la guida, l’obbligo di indossare casco e cinture di sicurezza, oltre a chiarimenti sui vari tipi di veicoli e altre curiosità legate al codice della strada.

Il significato dei segnali verticali e orizzontali, i percorsi ciclopedonali, l’uso del telefonino, come attraversare, l’importanza di indossare il casco e le cinture di sicurezza, i diversi tipi di veicoli e tanti altri temi e curiosità. Gli agenti della polizia locale di Cattolica sono saliti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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