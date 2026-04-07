Come un fiume - l' ultimo viaggio di Tiziano Terzani
Domenica 12 aprile al Teatro Manzoni si terrà “Come un fiume”, uno spettacolo che ripercorre l’ultimo viaggio di Tiziano Terzani, ambientato nell’Himalaya interiore. La narrazione non si concentra sulla vita dell’autore, ma sulla sua esperienza con la malattia, evidenziando come abbia scelto il silenzio come risposta alle domande più profonde. Lo spettacolo invita a riflettere sulla relazione tra uomo e malattia attraverso il racconto di un viaggio personale.
COME UN FIUME, in scena al Teatro Manzoni domenica 12 aprile, è un viaggio nell'Himalaya interiore di Tiziano Terzani: non la biografia di un eroe, ma la storia di un uomo che, davanti alla malattia, sceglie il silenzio come unica risposta onesta alle domande più grandi.La rassegna di teatro contemporaneo INCONTRI apre la sua edizione 2026 con uno spettacolo che non celebra un mito, ma restituisce un uomo. Domenica 12 aprile, il palco del Teatro Manzoni accoglie la storia di Tiziano Terzani nel momento forse più radicale della sua vita: la scelta di salire sull'Himalaya dopo la diagnosi di tumore, lasciandosi alle spalle il rumore del mondo per affrontare, in solitudine, le domande che nessun articolo aveva mai potuto contenere. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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