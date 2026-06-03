Il voto del 3 giugno in Commissione Sanità europea è considerato da un eurodeputato di EcrFdI un momento chiave per affrontare la crisi delle professioni sanitarie. La decisione riguarda le politiche future nel settore, evidenziando l’attenzione dell’Unione Europea verso le sfide del personale sanitario. La riunione ha segnato un punto di svolta, secondo quanto affermato dall’eurodeputato, nel tentativo di trovare soluzioni condivise per migliorare le condizioni del settore sanitario europeo.

Il voto del 3 giugno in Commissione Sanità pubblica rappresenta, secondo l’eurodeputato di EcrFdI Michele Picaro, un passaggio cruciale per il futuro della sanità europea. Al centro del dossier c’è la carenza di personale sanitario, un problema strutturale che richiede – a suo avviso – una risposta di lungo periodo. “Non si tratta soltanto di colmare le carenze attuali”, spiega Picaro a Formiche.net. “Servono piani nazionali ed europei per formare, attrarre e trattenere medici, infermieri e operatori sanitari. L’obiettivo è costruire sistemi sanitari sostenibili e capaci di rispondere alle sfide future”. Un’attenzione particolare va alle aree rurali, montane, insulari e più svantaggiate, dove la carenza di professionisti è più acuta. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Così l’Europa cerca una risposta alla crisi delle professioni sanitarie. Parla Picaro (Ecr)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Meloni chiede aiuto allEuropa per la crisi energetica

Notizie e thread social correlati

Corsi universitari delle professioni sanitarie, il Rettore accoglie le richieste di Giovanni Grasso, degli studenti e delle famiglieIl Rettore ha deciso di accogliere le richieste avanzate da Giovanni Grasso, dagli studenti e dalle loro famiglie riguardo ai corsi universitari...

Corsi universitari delle professioni sanitarie, il Rettore accoglie le richieste degli aretiniUna notizia riguarda l’Università di Arezzo e i corsi di laurea delle professioni sanitarie.