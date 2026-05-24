Educare alla relazione clinica nelle professioni sanitarie alla Mole il convegno con gli esperti del settore
Un convegno su come educare alla relazione clinica nelle professioni sanitarie si è svolto alla Mole di Ancona. L’evento, promosso dall’Ordine Tsrm Pstrp Marche e dall’Università di Urbino, ha visto la partecipazione di esperti del settore. Il presidente del Consiglio comunale di Ancona ha partecipato come relatore, intervenendo sabato 23 maggio. La discussione si è concentrata sull’importanza delle competenze relazionali nel contesto sanitario.
ANCONA – Il presidente del Consiglio comunale di Ancona Simone Pizzi, è intervenuto ieri mattina, sabato 23 maggio, al convegno “Educare alla relazione clinica nelle professioni sanitarie”, promosso dall’Ordine Tsrm Pstrp Marche, in collaborazione con l’Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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