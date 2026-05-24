Educare alla relazione clinica nelle professioni sanitarie alla Mole il convegno con gli esperti del settore

Notizia in breve

Un convegno su come educare alla relazione clinica nelle professioni sanitarie si è svolto alla Mole di Ancona. L’evento, promosso dall’Ordine Tsrm Pstrp Marche e dall’Università di Urbino, ha visto la partecipazione di esperti del settore. Il presidente del Consiglio comunale di Ancona ha partecipato come relatore, intervenendo sabato 23 maggio. La discussione si è concentrata sull’importanza delle competenze relazionali nel contesto sanitario.