Educare alla relazione clinica nelle professioni sanitarie alla Mole il convegno con gli esperti del settore

Da anconatoday.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un convegno su come educare alla relazione clinica nelle professioni sanitarie si è svolto alla Mole di Ancona. L’evento, promosso dall’Ordine Tsrm Pstrp Marche e dall’Università di Urbino, ha visto la partecipazione di esperti del settore. Il presidente del Consiglio comunale di Ancona ha partecipato come relatore, intervenendo sabato 23 maggio. La discussione si è concentrata sull’importanza delle competenze relazionali nel contesto sanitario.

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ANCONA – Il presidente del Consiglio comunale di Ancona Simone Pizzi, è intervenuto ieri mattina, sabato 23 maggio, al convegno “Educare alla relazione clinica nelle professioni sanitarie”, promosso dall’Ordine Tsrm Pstrp Marche, in collaborazione con l’Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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