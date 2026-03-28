Strage di Altavilla Miriam Barreca verso una comunità protetta

Si apre una nuova fase per Miriam Barreca, coinvolta nella strage di Altavilla. Dopo la sentenza di assoluzione in appello, che ha annullato la condanna a 12 anni e 8 mesi in primo grado, è stato deciso di inserirla in una comunità protetta fuori dalla struttura carceraria. La giovane si trova ora in una fase di transizione verso un percorso di reinserimento assistito.

Si apre una nuova fase per Miriam Barreca, al centro della vicenda della strage di Altavilla. Dopo la sentenza di assoluzione in appello, che ha ribaltato la condanna a 12 anni e 8 mesi inflitta in primo grado, per la giovane è stato disposto l’inserimento in una comunità protetta fuori dalla Sicilia. La misura segna un passaggio delicato, che punta a coniugare tutela e recupero. La ragazza sarà infatti seguita da educatori e specialisti, con un percorso strutturato e sottoposto a verifiche periodiche, fino a una eventuale prospettiva di ritorno alla libertà. Al centro della decisione dei giudici di secondo grado c’è la valutazione del contesto in cui maturò la tragedia del 2024, costata la vita alla madre Antonella Salamone e ai fratelli Kevin, 16 anni, ed Emanuele. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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