In Lombardia mancano 186 pediatri, con ripercussioni visibili sul servizio sanitario. La carenza si acuisce in concomitanza con il calo delle nascite, creando un doppio problema. La riduzione del personale sanitario specializzato si combina con il mancato turnover, aggravando la situazione. La scarsità di pediatri si fa sentire nelle strutture pubbliche e private, influenzando l’accesso alle cure per i bambini. La questione è al centro di un dibattito sulla sostenibilità del sistema sanitario regionale.

Milano – Il paradosso del nostro Paese? Sempre meno nascite. Ma il gelo demografico è battuto da un altro trend che pare inarrestabile: la carenza di pediatri. Un problema fortemente sentito in Lombardia, che fa registrare una carenza di 186 professionisti. Non è solo la regione lombarda a soffrire di questa situazione ma nel complesso tutto il Nord del Paese: in Italia mancano quasi cinquecento pediatri (497), l'80% dei quali in Lombardia, Piemonte e Veneto. Un quadro che non sembra destinato a migliorare, tutt’altro. Tutta colpa del mancato “ turnover ”: entro il 2029 andranno in pensione 1.547 medici e non è possibile prevedere se saranno sostituiti dalle nuove leve. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In Lombardia mancano 186 pediatri (e si sente): il mancato turnover più forte del gelo demografico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Gimbe, ‘mancano 500 pediatri con carenze gravi in Lombardia, Piemonte e Veneto’In Italia mancano almeno 497 pediatri, con circa l’80% di queste carenze concentrate in Lombardia, Piemonte e Veneto.

Pediatri di famiglia introvabili: ne mancano quasi 500, l’80% in 3 Regioni del NordIn Italia, quasi 500 pediatri di famiglia risultano assenti, con l’80% di questi mancanze concentrate in tre regioni del Nord.