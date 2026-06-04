In estate libri della biblioteca ma non solo consegnati a domicilio | succede in Brianza ma non per tutti

In Brianza, un comune offre il servizio di prestito di libri a domicilio durante l’estate, permettendo ai cittadini di ricevere i volumi direttamente a casa. La proposta riguarda anche altri materiali della biblioteca, ma non tutti gli utenti sono coinvolti. La consegna a domicilio mira a facilitare la lettura senza dover recarsi in sede, facilitando l’accesso ai libri durante i mesi caldi. È attivo solo per alcuni residenti, senza dettagli su criteri di selezione o limitazioni.

Come conciliare il caldo torrido dell’estate, con la voglia di andare in biblioteca a prendere i libri da leggere comodamente sotto l’ombrellone o al fresco dell’aria condizionata? Il comune di Villasanta “risolve” il problema con il servizio del prestito a domicilio. In questo modo si va. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L'infermiera, la giornalista, il volontario, il finanziere (ma non solo): chi sono i cavalieri della Repubblica di Monza e BrianzaUn gruppo di persone, tra cui un’infermiera, una giornalista, un volontario e un finanziere, sono stati riconosciuti come “cavalieri della...

Daria Bignardi: «Odio le liste dei libri per l'estate, ma ecco la mia»Daria Bignardi ha dichiarato di non amare le liste di libri per l’estate e di evitare classifiche.

Argomenti più discussi: La lunga e calda estate nel Borgo. Note, sport, spettacoli e solidarietà; Eventi segnalati dai Comuni; Gite ed eventi per bambini a giugno 2026; Arcore, la biblioteca si trasferisce nel parco per l’estate.

Caprotti, Dentello e Montemurro finalisti del Premio BrianzaSabato 26 ottobre saranno proclamati a Monza i vincitori della 19/a edizione del Premio Letterario Brianza. Tre i finalisti: Giuseppe Caprotti con Le ossa dei Caprotti (Feltrinelli), Crocifisso ... ansa.it