In estate libri della biblioteca ma non solo consegnati a domicilio | succede in Brianza ma non per tutti
In Brianza, un comune offre il servizio di prestito di libri a domicilio durante l’estate, permettendo ai cittadini di ricevere i volumi direttamente a casa. La proposta riguarda anche altri materiali della biblioteca, ma non tutti gli utenti sono coinvolti. La consegna a domicilio mira a facilitare la lettura senza dover recarsi in sede, facilitando l’accesso ai libri durante i mesi caldi. È attivo solo per alcuni residenti, senza dettagli su criteri di selezione o limitazioni.
Come conciliare il caldo torrido dell’estate, con la voglia di andare in biblioteca a prendere i libri da leggere comodamente sotto l’ombrellone o al fresco dell’aria condizionata? Il comune di Villasanta “risolve” il problema con il servizio del prestito a domicilio. In questo modo si va. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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