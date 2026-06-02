L' infermiera la giornalista il volontario il finanziere ma non solo | chi sono i cavalieri della Repubblica di Monza e Brianza

Notizia in breve

Un gruppo di persone, tra cui un’infermiera, una giornalista, un volontario e un finanziere, sono stati riconosciuti come “cavalieri della Repubblica” a Monza e Brianza. Sono stati premiati per aver contribuito con il loro lavoro e impegno nel settore del volontariato e del sociale. La cerimonia si è svolta in un contesto ufficiale, alla presenza di rappresentanti locali e cittadini.