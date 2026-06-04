In estate il fanta non si ferma | parte il Fantacampionato Mondiale! Gioca ora

Durante l'estate, il Fantacampionato Mondiale organizzato da Gazzetta è iniziato, permettendo ai partecipanti di giocare durante i Mondiali di calcio. Il torneo è aperto e pronto a partire, con le iscrizioni ancora attive. I giocatori possono partecipare e gestire le proprie squadre online, seguendo le partite e aggiornando le formazioni in tempo reale. L'evento dura tutta la durata del torneo internazionale.

L'attesa per il Mondiale 2026 cresce giorno dopo giorno e, insieme alle sfide tra le nazionali, torna anche il Fantacampionato Mondiale della Gazzetta dello Sport. Sono aperte le iscrizioni sulla piattaforma (qui il link) in vista dell'inizio della competizione fissato l'11 giugno: gli appassionati potranno mettersi alla prova costruendo la propria squadra ideale scegliendo tra i migliori calciatori delle 48 nazionali partecipanti. La possibilità di giocare al Fantacampionato Mondiale è inclusa nell’abbonamento “Full” e “Pro” alla Gazzetta dello Sport. Per il lancio è attiva una promo dedicata: 3 mesi di abbonamento Full a € 9,99 che copre l'intera durata del Mondiale (giugno-luglio) e prosegue sul Fantacampionato Serie A 202627. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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