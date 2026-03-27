La nazionale italiana si trova a un passo dalla qualificazione al Mondiale, ma la partita decisiva contro la Bosnia rappresenta un’ultima occasione per ottenere il pass. Dopo aver raggiunto la finale playoff, gli azzurri devono affrontare questa sfida che deciderà il loro destino nel torneo internazionale. Le quote di scommessa si sono abbassate, indicando un aumento delle aspettative sulla possibilità di successo.

Il primo passo è stato fatto, ma ora c'è da completare l'opera. E non un opera da niente: dopo le mancate partecipazioni alle edizioni 2018 e 2022, l'Italia ha finalmente la grande occasione per tornare a partecipare a un Mondiale di calcio. Bisognerà però vincere in Bosnia, su un campo caldissimo come quello di Zenica, nella finalissima di martedì. Un match da dentro o fuori: scopriamo allora come cambiano le quote dell'Italia ai Mondiali 2026 sulle lavagne dei principali siti di scommesse. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai pronostici! Il successo contro l'Irlanda... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Italia, ora ci si gioca tutto con la Bosnia: crollano le quote degli Azzurri al Mondiale

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