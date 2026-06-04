Ebbene sì, nel redigere il mio Fanta Mondiale mi sono impelagato in quello che è e sarà senza dubbio il Mondiale con tante conferme e qualche sorpresa. Fare pronostici e indovinarli sono due cose differenti, ma proviamo a farli combaciare. La complessa analisi dei 12 gironi attraverso le mie previsioni mi porta ad eleggere sette big a punteggio pieno, con Canada, USA e Repubblica Ceca nel ruolo di mine vaganti. Il countdown per il Mondiale 2026 è ormai agli sgoccioli e l’attesa non riguarda solo lo spettacolo in campo, ma anche il debutto del rivoluzionario e tanto discusso formato a 48 squadre. Con 12 gironi da 4, l’algebra del torneo cambierà radicalmente. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Guida per il Fanta-Mondiale 2026.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GUIDA COMPLETA per l'ASTA di RIPARAZIONE FANTACALCIO 2026

Notizie e thread social correlati

Consigli, indisponibili, probabili: la guida per fare la formazione al fanta nella 30ª giornataPer la 30ª giornata della stagione 2025-26 di fantacalcio, sono disponibili alcuni consigli e indicazioni, anche se non tutte le proposte sono ancora...

Consigli, indisponibili, probabili: la guida per fare la formazione al fanta nella 31ª giornataPer la 31ª giornata della stagione 2025-26 del campionato, sono state fornite alcune indicazioni per la formazione del fantacalcio.

Argomenti più discussi: Fantamondiale 2026: i giocatori da prendere al Fantacalcio dei Mondiali; FantaMondiale DAZN: l'app per vivere i Mondiali da protagonisti; Guida al Fantamondiale 2026: regolamento, scadenze e segreti per costruire una squadra vincente; Guida, pronostici e incroci per un Fanta Mondiale vincente.

Consigli per un dilettante 2026 reddit

Fantamondiale 2026: i giocatori da prendere al Fantacalcio dei MondialiChi prendere al Fantamondiale: portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti. Tutti i consigli per l'asta, fascia per fascia. msn.com