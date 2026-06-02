Due cittadini pachistani sono stati fermati dalla Procura di Castrovillari con l'accusa di aver ucciso e bruciato vivi quattro braccianti come vendetta. I sospettati hanno bloccato le porte dell’auto delle vittime, poi hanno dato fuoco al veicolo. L’episodio è avvenuto ieri mattina ad Amendolara. La polizia ha confermato il fermo dei due uomini, senza fornire altri dettagli.

Due cittadini pachistani sono stati sottoposti a fermo della Procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti loro connazionali uccisi bruciati vivi ieri mattina ad Amendolara. Il fermo è giunto al termine di un lungo interrogatorio a cui i due sono stati sottoposti nella Questura di Cosenza dove sono stati portati nella serata di ieri dopo essere stati fermati a Villapiana. Gli investigatori della Squadra mobile sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio che ha ripreso tutte le fasi del delitto plurimo. Amendolara, 4 braccianti pakistani,... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Braccianti bruciati vivi in Calabria, i killer hanno bloccato le porte dell'auto e poi appiccato il fuoco. Fermate due persone

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Braccianti bruciati vivi in Calabria, i killer hanno bloccato le porte dell'auto

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