Dieci braccianti sono stati bruciati vivi in un incendio scoppiato in una casa in affitto. Tra le vittime ci sono un uomo di 19 anni e uno di 29. La casa, occupata da dieci persone, aveva un canone mensile di 500 euro. Il procuratore della Repubblica di Castrovillari ha qualificato l'episodio come “di gravità inaudita”. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e sull’identità delle vittime.

«Un episodio di gravità inaudita». Così Alessandro D'Alessio, procuratore della Repubblica di Castrovillari, definisce la strage dei braccianti di Amendolara. «L'episodio è stato ricostruito in maniera compiuta in pochissime ore, quasi un arresto in flagranza. Indagini ci hanno consentito di raccogliere, con tutte le cautele del caso, gli indizi di reato. Ho apprezzato, e tutti dobbiamo farlo, l'ennesima pronta risposta dello Stato. Lo dobbiamo soprattutto alla gente del Sud. È stato un episodio di gravità inaudita sia per oggettività, 4 morti, che per le modalità». Intanto sabato si terrà una manifestazione della Cgil partendo dalla stazione di servizio dove sono stati uccisi i quattro braccianti proseguendo con un corteo fino ad arrivare in piazza ad Amendolara, nel Cosentino. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Braccianti bruciati vivi, chi erano: da Ullah, 19 anni, a Waseem di 29. Vivevano in affitto in 10 in una casa da 500 euro al mese

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Braccianti carbonizzati in auto, si segue la pista dell'omicidio

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Amin, Ullah, Safi e Waseem: chi erano i braccianti bruciati vivi ad Amendolara. Il più grande aveva 29 anniQuattro braccianti sono morti bruciati vivi in un incendio scoppiato in una campagna di Amendolara.

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Erano transitati dalla Sardegna, prima di arrivare in Calabria, i quattro braccianti uccisi bruciati vivi ad Amendolara lunedì scorso. Le vittime sono un pachistano Waseem Khan, di 29 anni, e gli afghani pashtun Amin Fazal Khogjani (28), Ullah Ismat Qiemi (19) x.com

Braccianti bruciati vivi, chi erano: da Ullah, 19 anni, a Waseem di 29. Vivevano in affitto in 10 in una casa da 500 euro al meseUn episodio di gravità inaudita. Così Alessandro D'Alessio, procuratore della Repubblica di Castrovillari, definisce la strage dei braccianti ... ilmessaggero.it

Braccianti bruciati vivi, chi erano: Ullah aveva solo 19 anni, Waseem (il più grande) 29. I vicini: Tornavano dai campi con la frutta per i bambiniErano tutti giovanissimi. Tornavano a casa (se così si può chiamare) dopo l'ennesima giornata estenuante nei campi. Poi, ... msn.com