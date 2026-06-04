in cerca di una soluzione tra i pali la juventus guarda alla premier

La Juventus sta considerando l'acquisto di un portiere dalla Premier League, poiché l'attuale allenatore non intende far giocare contemporaneamente Di Gregorio e Perin. La questione riguarda la scelta del nuovo numero uno per la squadra. La società sta valutando diverse opzioni provenienti dal campionato inglese. La decisione finale non è ancora stata comunicata ufficialmente.

Sul fronte mercato, in casa bianconera si apre il capitolo portiere. Spalletti non sembra orientato a puntare contemporaneamente su Di Gregorio e Perin. I radar restano puntati sulla Premier League, ma il sogno Alisson si fa sempre più complicato. Dopo l’addio di Vlahovic aumenta il potere d’acquisto della Juventus: Alisson rimane irraggiungibile. La dirigenza bianconera sa bene quali sono gli obbiettivi sui quali concentrarsi in questa sessione di mercato: un nuovo portiere e un centroavanti. Con l’ufficialità della separazione tra Dusan Vlahovic e la Juventus, il club può contare su un importante tesoretto da reinvestire. Tra le questioni più delicate c’è sicuramente quella legata alla porta. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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