Caro carburanti e gas la Ue cerca una soluzione | Approvvigionamenti stabili

L’Unione europea sta lavorando per garantire approvvigionamenti stabili di carburanti e gas, mentre i governi cercano soluzioni pratiche per affrontare le criticità attuali. A Roma, il 20 marzo 2026, si è assistito a un nuovo scontro tra i leader europei, con il primo ministro ungherese che si è opposto all’approvazione di un prestito da 90 miliardi di euro destinato all’Ucraina.

Roma, 20 marzo 2026 – L’ Unione europea si arena ancora una volta sul sostegno all’ Ucraina. Il primo ministro ungherese, Viktor Orbán, si è messo di traverso e ha fatto naufragare l’approvazione del prestito da 90 miliardi di euro. I leader europei speravano di convincerlo a ritirare il suo veto nel corso del Consiglio europeo di ieri, ma è stato irremovibile. Al suo fianco, anche il primo ministro slovacco, Robert Fico. Budapest e Bratislava hanno giustificato la loro opposizione sostenendo che l’Ucraina stia ostacolando le forniture di petrolio russo tramite l’ oleodotto Druzhba, danneggiato a gennaio da un bombardamento di Mosca. Da parte sua, Zelensky ha cercato di placare i timori, accettando il sostegno finanziario e tecnico dell’Ue per la riparazione e assicurando che l’oleodotto sarà pronto in sei settimane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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