Juventus Jackson e Zirkzee | per l’attacco si guarda in Premier

La Juventus sta valutando possibili acquisti per rafforzare l’attacco, con attenzione rivolta alla Premier League. I nomi che circolano tra i dirigenti sono quelli di Jackson e Zirkzee, su cui l’interesse si concentra in vista della prossima sessione di mercato. La società sta monitorando le situazioni di entrambi i giocatori in Inghilterra.

La Juventus cerca rinforzi per l’attacco e guarda in Premier League studiando i colpi Jackson e Zirkzee. Nicolas Jackson possibile rinforzo dalla Premier La Juventus guarda anche in Premier League, e come ricorda Tuttosport uno dei nomi che desta maggiore interesse è quello di Nicolas Jackson. L’attaccante inglese è attualmente L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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