Oggi in Liguria è stata presentata una proposta di legge che mira a regolamentare il settore degli affitti brevi. La legge dà ai Comuni la possibilità di limitare o vietare l’apertura di nuove strutture di locazione turistica nelle zone più interessate. La proposta è stata avanzata dai rappresentanti della regione e mira a tutelare le abitazioni delle famiglie residenti.

La proposta di legge presentata questa mattina da Selena Candia e Jan Casella mira a regolare il mercato delle locazioni turistiche in Liguria, concedendo ai Comuni il potere di limitare o bloccare l’apertura di nuovi affitti brevi nelle aree più colpite. L’iniziativa legislativa di AVS nasce per contrastare lo spostamento di immobili dal mercato residenziale a quello turistico, un fenomeno che sta influenzando i canoni d’affitto e la disponibilità di alloggi per le famiglie della regione. L’impatto economico tra redditività turistica e pressione abitativa. I dati raccolti dall’Osservatorio Turistico Regionale delineano un quadro di profonda trasformazione del patrimonio immobiliare ligure.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liguria: stop agli affitti brevi per salvare le case alle famiglie

Notizie correlate

Leggi anche: Affitti brevi, a Roma le associazioni per la casa incalzano il Campidoglio: “Stop alle nuove aperture. Un regolamento è urgente”

Sardegna: il boom degli affitti brevi non ruba case ai residentiDurante la manifestazione Extra2026 che si sta svolgendo a Cagliari, un’analisi dettagliata condotta dal Centro Studi di Aigab ha gettato luce sulla...

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: UIL Liguria e UNIAT Liguria a Regione: Sbloccare le risorse per il piano casa e il sostegno per gli affitti. A Genova l’IMU sugli alloggi ERP sfitti è insostenibile.; Liguri e l’Università. Ignorata la salute mentale. La vergogna tra affitti folli, stage gratis, psicologi introvabili. L’ascensore sociale? Un club per figli benestanti.

Una legge-freno agli affitti brevi, ecco la proposta di legge di Avs in LiguriaUna legge-freno agli affitti brevi, ecco la proposta di legge di Avs in Liguria ... msn.com

UIL Liguria e UNIAT Liguria a Regione: Sbloccare le risorse per il piano casa e il sostegno per gli affitti. A Genova l’IMU sugli alloggi ERP sfitti è insostenibile.Dopo il presidio in Prefettura e l’incontro con la Regione del 9 aprile per lo sblocco di 970 milioni previsto per il piano casa, occorre proseguire per avviare un confronto maggiormente proficuo sul ... lavocedigenova.it

Weekend a Genova Mezza Maratona, sagre, Cucina Liguria, Streeat Food Truck Festival, Harlem Globetrotters e non solo - facebook.com facebook

Il mio videomessaggio in occasione dell'evento di Confindustria "Genova e Liguria capitali dell’economia del mare 2026" x.com