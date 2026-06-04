Due donne, di 88 e 58 anni, sono state arrestate con l'accusa di spaccio di droga e violenza. In una perquisizione domiciliare sono stati trovati cocaina e armi da colpo, tra cui un tirapugni. Entrambe risultano incensurate e non avevano precedenti penali. La 88enne e la 58enne sono state portate in caserma, dove sono in corso ulteriori accertamenti. La droga e l'arma sono state sequestrate.

Nomina di Nicola Cantone alla guida del Ruggi: entusiasmo, retroscena e. Costiera Amalfitana, Cilento e Agro Nocerino-Sarnese: controlli dei Nas, chiusure e. Premio Strega: in finale una sestina guidata da Michele Mari, secondo. Scorta al Procuratore “fantasma”: la Corte dei Conti condanna un carabiniere. VIDEO San Lupo capitale del teatro: successo per “Un Borgo Spettacolare”. VIDEO La Fortezza abbraccia la ‘famiglia imperfetta’, Trapanese: “Riconoscerla per evitare. VIDEO Camion in bilico e lavori interminabili: l’esasperazione di chi è. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - In casa cocaina e tirapugni, in manette la nonnina dello spaccio

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