Blitz nel quartiere dello spaccio | sequestrati 60 grammi di cocaina due pusher arrestate in casa

Nella giornata di oggi, i carabinieri di Anzio hanno condotto due operazioni nel quartiere dello spaccio, sequestrando complessivamente 60 grammi di cocaina. In entrambe le operazioni sono state arrestate due donne, residenti nella zona, trovate in possesso di stupefacenti durante le perquisizioni domiciliari. Le operazioni si sono concluse con il fermo delle due persone coinvolte.

In due distinte operazioni i carabinieri di Anzio hanno arrestato due donne, entrambe del posto, per detenzione e spaccio di stupefacenti. L'intervento è scaturito dall'osservazione di un via vai insolito nei pressi delle rispettive abitazioni delle due pusher, nel quartiere Europa, che ha spinto i militari dell'Arma a indagare. Nel corso della prima operazione è stata perquisita la casa di una 52enne, all'interno della quale sono stati rinvenuti e sequestrati 57 grammi di cocaina suddivisa in ovuli, insieme a un bilancino e all'occorrente per il confezionamento delle dosi. Nello stesso quartiere è stato poi perquisito l'appartamento di un'altra donna, di 66 anni, che ha invece portato al sequestro di 16 dosi di hashish, per un totale di 9 grammi, e di altrettante dosi di cocaina. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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