In campo per la solidarietà | a Brusciano un evento speciale con Decibel Bellini Pampa Sosa e tanti altri ospiti
Il 6 giugno, alle 10, allo stadio comunale di Brusciano si svolgerà l’evento benefico “In campo per la solidarietà”. Decibel Bellini, Pampa Sosa e altri ospiti parteciperanno a questa manifestazione, che si propone di raccogliere fondi per finanziare progetti sociali locali. L’evento durerà tutta la giornata e prevede spettacoli e iniziative di sensibilizzazione.
Si terrà il 6 giugno, dalle ore 10, allo stadio comunale di Brusciano “In campo per la solidarietà”, l’evento benefico che ha la finalità di finanziare progetti sociali sul territorio. Con un biglietto simbolico di 5 euro si potranno incontrare tanti ospiti importanti e molti arriveranno a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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