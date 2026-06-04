In campo per la solidarietà | a Brusciano un evento speciale con Decibel Bellini Pampa Sosa e tanti altri ospiti

Notizia in breve

Il 6 giugno, alle 10, allo stadio comunale di Brusciano si svolgerà l’evento benefico “In campo per la solidarietà”. Decibel Bellini, Pampa Sosa e altri ospiti parteciperanno a questa manifestazione, che si propone di raccogliere fondi per finanziare progetti sociali locali. L’evento durerà tutta la giornata e prevede spettacoli e iniziative di sensibilizzazione.