A Napoli si svolge un evento sportivo tra squadre di ex calciatori e personalità dello spettacolo, con l’obiettivo di raccogliere fondi per cause benefiche. Tra i partecipanti ci sono anche volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport, tra cui un noto influencer e diversi ex calciatori. La partita, chiamata “Derby dei campioni”, si svolge nel pomeriggio di domenica e vede la presenza di numerosi spettatori. L’evento si tiene presso uno stadio cittadino e si conclude con una cerimonia di premiazione.

Tra le luci del grande calcio e il battito autentico della solidarietà, Napoli si prepara ad accogliere una serata destinata a trasformarsi in emozione pura. Il 29 maggio, lo Stadio Diego Armando Maradona aprirà le sue porte al “Derby dei Campioni”, l’evento che unisce spettacolo, sport e beneficenza in una miscela capace di parlare direttamente al cuore della gente. E tra i protagonisti più attesi ci sarà anche Pierpaolo Pretelli, pronto a scendere in campo non soltanto con il sorriso che lo contraddistingue, ma con la voglia concreta di fare la differenza. Non sarà la classica partita celebrativa. Napoli vivrà una notte speciale, dove il pallone diventerà il simbolo di qualcosa di più grande: la condivisione, l’aiuto reciproco, la capacità di trasformare la popolarità in un gesto concreto verso chi ha bisogno. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Il Derby dei campioni a Napoli: scendono in campo per la solidarietà, Pierpaolo Pretelli e tanti altri vip

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Pier alla partita allo stadio Maradona di Napoli x il derby dei Campioni #PierpaoloPretelli #Prelemi x.com

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