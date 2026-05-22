Finale di stagione per Verissimo | lo speciale Amici in onda con il vincitore del talent Lorenzo Salvetti e tanti altri ospiti

Si chiude con uno speciale dedicato ad Amici la stagione di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. L’appuntamento finale andrà in onda sabato 23 maggio alle 16.30 e celebrerà il talent di Maria De Filippi. Lo speciale ripercorrerà il cammino dei finalisti di questa stagione attraverso racconti, esibizioni e momenti vissuti durante il programma. Tra i protagonisti ci sarà il vincitore assoluto Lorenzo Salvetti, 18 anni, di Verona, allievo di Lorella Cuccarini: nel serale ha presentato gli inediti Stupida vita e Dimmelo tu, conquistando anche il Premio Spotify Singles e il premio finale da 150.000 euro. Spazio anche agli altri protagonisti dell’edizione, come Alessio Di Ponzio, vincitore della categoria ballo, e Nicola Marchionni, tra i finalisti più apprezzati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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si prepara alla finale. Ledizione 2026 celebra i 25 anni del talent di Maria De Filippi

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Finale di stagione per Verissimo: lo speciale Amici in onda con il vincitore del talent Lorenzo Salvetti e tanti altri ospitiSabato 23 maggio su Canale 5 il gran finale di Verissimo dedicato ad Amici, con il vincitore Lorenzo Salvetti e tanti altri ospiti. ilfattoquotidiano.it

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