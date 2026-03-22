in bici tra valli e delizie partono gli itinerari

Con l’arrivo della primavera, vengono annunciati gli itinerari ciclabili nelle Valli di Argenta, che apriranno al pubblico a breve. Il percorso

Si avvicina l’apertura completa delle Valli di Argenta e, con l’inizio della primavera, torna il momento ideale per il percorso "In bici tra valli e Delizia". L’itinerario coinvolge Portomaggiore, Ostellato e Argenta. In primavera il percorso cicloturistico "In bici tra Valli e Delizie" assume ancora più prestigio, permettendo di gustare la bellezza naturalistica del territorio. Il percorso, dalla durata di quattro giorni, ha un tracciato di 180 chilometri adatto a chiunque voglia attraversare campagne, canali, argini e piccoli centri ricchi di fascino. Si parte da Ferrara per poi allontanarsi gradualmente dalla città e immergersi in scenari sempre più naturali e distesi, visitando le Delizie del Belriguardo e del Verginese, e raggiungendo Ostellato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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