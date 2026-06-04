In arrivo nuove telecamere nelle zone più importanti del territorio comunale

Da casertanews.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Casapulla sono state installate nuove telecamere in alcune delle zone più strategiche del territorio comunale. Il processo per il potenziamento del sistema di videosorveglianza è stato completato, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza locale. La decisione riguarda l'installazione di dispositivi di sorveglianza in punti chiave per monitorare meglio le aree pubbliche e aumentare la tutela dei cittadini. La nuova rete di telecamere si aggiunge a quelle già esistenti, rafforzando la presenza di sistemi di videosorveglianza nel territorio.

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Più telecamere per aumentare il livello di sicurezza sul territorio comunale. A Casapulla è stato completato l'iter per il potenziamento del sistema di videosorveglianza. Il progetto, seguito dall'assessore Gianluca Sarogni e dal vicesindaco Domenico Carrillo, prevede l'affidamento diretto dei. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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