A Copparo sono stati finanziati 18 nuovi impianti di videosorveglianza pubblica, destinati alle frazioni del territorio. Il progetto prevede l’installazione di telecamere per rafforzare la presenza di sistemi di videosorveglianza e supportare le forze dell’ordine nelle attività di sorveglianza e controllo. La decisione si inserisce nel percorso volto a migliorare la sicurezza nelle zone periferiche del comune.

Un nuovo passo avanti è stato compiuto nell’iter che porterà ad un aumento degli “occhi elettronici” presenti sul territorio comunale di Copparo Un nuovo passo avanti è stato compiuto nell’iter che porterà ad un aumento degli “occhi elettronici” presenti sul territorio comunale di Copparo, allo scopo di garantire maggior sicurezza alla comunità e strumenti utili alla preziosa attività delle forze dell’ordine. Recentemente, infatti, è stato approvato il progetto esecutivo – redatto dalla società Cadf – per l’installazione di nuove telecamere di contesto e ‘targa-system” tra il capoluogo e le frazioni. L’operazione, del costo stimato di 241mila euro (214mila dei quali finanziati con risorse comunali e la parte restante con fondi riconosciuti dal Ministero dell’Interno), prevede l’installazione di diciotto apparecchi. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Copparo, più sicurezza anche nelle frazioni: finanziato il progetto per 18 nuove telecamere pubbliche

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