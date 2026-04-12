Comune investe sulla sicurezza | nuove telecamere per il controllo del territorio
Il Comune di San Marcellino ha approvato un ordine di investimento destinato all’installazione di nuove telecamere di sorveglianza. Questa iniziativa mira a migliorare il monitoraggio del territorio e a contrastare situazioni di degrado urbano. La decisione è stata presa dall’Area Ambiente e Patrimonio, che ha adottato una determina per rafforzare i controlli nelle aree cittadine. Nessun dettaglio sui costi o sui tempi di realizzazione è stato ancora comunicato.
Rafforzare il controllo del territorio e contrastare fenomeni di degrado urbano: è questo l’obiettivo alla base della determina adottata dall’Area Ambiente e Patrimonio del Comune di San Marcellino.L’amministrazione guidata dal sindaco Anacleto Colombiano ha infatti disposto l’installazione di un.🔗 Leggi su Casertanews.it
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