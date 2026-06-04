In arrivo nelle carceri campane 193 nuovi agenti Di Giacomo | Un goccia d’acqua nel deserto

Sono in arrivo 193 agenti nelle carceri della regione. Il segretario sindacale ha definito la cifra come una “goccia d’acqua nel deserto” e ha sottolineato che non risolve i problemi di sovraffollamento e carenza di personale. La riorganizzazione del personale è stata annunciata senza dettagli su tempistiche o modalità di distribuzione. Nessuna comunicazione ufficiale ha specificato ulteriori interventi o investimenti per migliorare le condizioni delle strutture.

Tempo di lettura: 2 minuti “Un’autentica goccia d’acqua nel deserto”: è il commento del segretario del Sindacato di Polizia Penitenziaria Aldo Di Giacomo che ha l’incarico di segretario regionale per la Campania di fronte all’arrivo di 193 nuovi agenti di Polizia penitenziaria destinati alla Campania nell’ambito del piano di rafforzamento degli organici predisposto dal ministero della Giustizia e dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Le carceri in Campania sono le peggiori di Italia per sovraffollamento – 8.016 detenuti a fronte di una capienza di 6.176 posti – aggiunge – registrano una carenza di organici di oltre un migliaio... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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