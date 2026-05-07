Carceri Rubano | Bene 193 nuovi agenti polizia penitenziaria in Campania segnale concreto per sicurezza e legalità

Nella regione sono stati assegnati 193 nuovi agenti di polizia penitenziaria. L’obiettivo è rafforzare la presenza delle forze di sicurezza all’interno delle strutture carcerarie. La notizia è stata comunicata ufficialmente dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Il via libera si inserisce in un piano volto a migliorare la gestione delle carceri e garantire un livello più elevato di sicurezza nelle strutture.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Accolgo con grande soddisfazione l’arrivo di 193 nuovi agenti di Polizia penitenziaria destinati alla Campania nell’ambito del piano di rafforzamento degli organici predisposto dal ministero della Giustizia e dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Si tratta di un segnale concreto e importante per il nostro territorio, che conferma l’attenzione del Governo verso la sicurezza, la legalità e il buon funzionamento degli istituti penitenziari”. Lo dichiara in una nota Francesco Maria Rubano, capogruppo di Forza Italia in commissione Ecomafie. “Il potenziamento del personale – prosegue – rappresenta una...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Carceri, Rubano: “Bene 193 nuovi agenti polizia penitenziaria in Campania, segnale concreto per sicurezza e legalità” Notizie correlate Carceri, in Calabria assegnati 39 agenti di polizia penitenziaria: 13 in arrivo a Reggio"Il governo guidato da Giorgia Meloni conferma con i fatti l'attenzione verso il sistema penitenziario e, in particolare, verso gli istituti... Carceri, Foti annuncia l’arrivo alle Novate di 11 agenti di polizia penitenziaria«Il Governo Meloni dimostra ancora una volta attenzione per le carceri e in particolare per Piacenza».