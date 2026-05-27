Teatro della Pergola | la stagione 2026-2027 è In altro mare I cartelloni

Per la stagione 2026-2027 del Teatro della Pergola, è stato annunciato il titolo «In alt(r)o mare». La programmazione prevede circa 600 aperture del sipario con 90 spettacoli, tra cui eventi speciali, laboratori, proposte rivolte alle scuole e attività pedagogiche. La stagione si estende su un ampio ventaglio di iniziative, offrendo una varietà di proposte per il pubblico e le diverse fasce di età.

Fra le novità, l’anticipo alle 20.30 dell’inizio degli spettacoli serali e l’introduzione di alcuni spettacoli di domenica mattina al Saloncino della Pergola. Lievi ritocchi verso l’alto ai prezzi dei biglietti meno cari, ma introduzione di molti “pacchetti” (anche su più teatri) per risparmiare. Il titolo scelto per la stagione è «In alt(r)o mare», così spiegato da Stefano Massini: “Un tempo in alto mare, il nostro. La guerra tornata realtà ordinaria, senza più nessuno scandalo, e con lei il potere che romba assordante i mantra esagitati di un’incontenibile propaganda. E ancora, l’economia che barcolla ubriaca sul ciglio dell’abisso e minaccia crisi epocali fra materie prime alle stelle e nuovi 1929 per celebrare il secolo dalla catastrofe che fu. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Teatro della Pergola: la stagione 2026-2027 è «In alt(r)o mare». I cartelloni

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