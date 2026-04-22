Lazio in finale di Coppa Italia | Motta para 4 rigori Atalanta ko

La Lazio ha conquistato la finale di Coppa Italia dopo aver sconfitto l’Atalanta nella semifinale di ritorno. Il match è stato deciso grazie alle parate decisive del portiere 21enne, che ha parato quattro rigori su cinque tentativi, contribuendo in modo determinante alla vittoria della squadra. La squadra avversaria è stata eliminata, lasciando la Lazio in corsa per il trofeo contro l’Inter.

La Lazio vola in finale di Coppa Italia contro l'Inter e il merito è soprattutto di Edoardo Motta: il 21enne portiere diventa l'eroe della semifinale di ritorno, parando 4 rigori su 5 ed eliminando quasi da solo, di fatto, l' Atalanta. I tempi regolamentari si erano conclusi sull'1-1, con grandi emozioni negli ultimi minuti. All'84' il vantaggio biancoazzurro con Romagnoli, all'86' il pari di Pasalic per i padroni di casa. Dopo il 2-2 dell'andata all'Olimpico, alla Gewiss Arena si va così ai supplementari che riservano però poche emozioni. Decide tutto la lotteria dal dischetto. Per i nerazzurri segna solo Raspadori, al primo tentativo. Poi comincia lo show di Motta che indovina tutti gli angoli fino al tentativo conclusivo di De Ketelaere, parato.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Lazio in finale di Coppa Italia: Motta para 4 rigori, Atalanta ko LAZIO-ATALANTA 2-2 | HIGHLIGHTS | SEMIFINALE | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26 Notizie correlate Inter-Lazio sarà la finale di Coppa Italia, Atalanta ko ai rigori: Motta show, para quattro penaltyLa Lazio batte l'Atalanta ai rigori e si regala la finale di Coppa Italia contro l'Inter. Diretta gol Coppa Italia: la Lazio vince ai rigori contro l’Atalanta e va in finale! Motta eroe: para 4 rigori!Celik Roma, irrompe un big di Serie A: novità decisive sul laterale in scadenza con i giallorossi! Le ultimissime di mercato Mercato Milan, spunta un... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Coppa Italia, la Lazio batte l'Atalanta ai rigori ed è in finale; Supercoppa, il format non è ancora deciso, ma Atalanta-Lazio di stasera mette un posto in palio; Coppa Italia, Atalanta-Lazio: si riparte dal 2-2 dell'andata, in palio la finale contro l'Inter; Atalanta-Lazio di Coppa Italia 2-3 dopo i calci di rigore: Motta superstar, ne para quattro. Sarri in finale con l'Inter. Atalanta-Lazio per la finale di Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni ufficialiAtalanta-Lazio è la seconda semifinale di Coppa Italia e si gioca questa sera alle 21:00 alla New Balance Stadium di Bergamo ... fanpage.it Motta para 4 rigori all'Atalanta! Lazio e Sarri in finale di Coppa Italia contro l'Inter: le dichiarazioniIl giovanissimo portiere regala l'ultimo atto della competizione ai biancocelesti sfoderando una prestazione strepitosa dagli undici metri: Dea eliminata ... tuttosport.com La Lazio guadagna la finale di Coppa Italia battendo ai rigori l’Atalanta e si scatena la festa dei tifosi biancoazzurri riuniti in migliaia a Tor di quinto per seguire la semifinale di ritorno dai maxi schermi. Succede davvero di tutto a Bergamo nella semifinale di rito - facebook.com facebook Maurizio Sarri hails ‘amazing’ goalkeeper Edoardo Motta after a penalty shoot-out win over Atalanta, and hopes Lazio fans suspend their boycott for the Coppa Italia Final with Inter on May 13. #Lazio #Atalanta #CoppaItalia #AtalantaLazio #Calcio #CoppaItali x.com