L'impresa della coppia azzurra formata da Rodriguez e un’altra giocatrice ha portato alla vittoria contro Salazar e Alonso in tre set al Foro Italico. Con questa vittoria, Rodriguez e la sua partner si sono qualificate per gli ottavi di finale del torneo Major di Roma. La partita si è conclusa con il successo nel terzo set, confermando la loro avanzata nel torneo.

Giulia Dal Pozzo scrive la storia del padel italiano. Al Foro Italico la giocatrice azzurra si prende gli ottavi di finale del Major di Roma giocando una partita incredibile al fianco di Nuria Rodriguez e battendo una veterana come Ale Salazar (ex numero 1 al mondo ormai prossima al ritiro) e Ale Alonso, già certezza del padel di oggi e di domani. La coppia era la testa di serie numero 7 del torneo e questo fa capire l’impresa di Giulia, che vince 6-3 5-7 6-2. Sfiderà negli ottavi la testa di serie numero 12, la coppia composta da Carolina Orsi e Patty Llaguno. Sarà derby italiano per un posto nei quarti di finale. Sul Pietrangeli grandi applausi per Flavio Abbate e Alvaro Montiel, che non possono far altro che fermare la loro corsa contro Tapia e Coello, la prima coppia del mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Impresa Dal Pozzo al Major di Roma, derby azzurro con Orsi agli ottavi

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21 marzo 2004: DERBY SOSPESO DAGLI ULTRAS

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