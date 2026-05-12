Sinner-Pellegrino derby azzurro agli ottavi di Roma | Jannik in campo non prima delle 15

Negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026 si disputerà un derby tutto italiano tra Sinner e Pellegrino. La partita è prevista in programma nel tardo pomeriggio, con Jannik che scenderà in campo non prima delle 15. La sfida rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della giornata, aggiungendo un tocco di emozione alla manifestazione che si svolge sulla terra rossa della capitale.

Giornata speciale agli Internazionali d’Italia 2026, con un derby tutto italiano negli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma. Oggi, martedì 12 maggio, sul Campo Centrale si sfideranno Jannik Sinner e il qualificato Andrea Pellegrino, protagonista di un ottimo percorso fino a questo momento. Il match sarà il terzo del programma sul Centrale, che si aprirà alle 11.00 con la sfida tra Lorenzo Musetti e Casper Ruud, seguita non prima delle 13.00 dall’incontro femminile tra Sorana Cristea e Jelena Ostapenko. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: Sinner strapazza Popyrin agli Internazionali d'Italia: derby azzurro agli ottavi con la sorpresa Pellegrino

Internazionali d’Italia 2026: Sinner demolisce Popyrin ed eguaglia Djokovic. Agli ottavi derby azzurro con l’outsider PellegrinoIl numero uno al mondo vince 6-2 6-0 in un’ora e cinque minuti e inanella la trentesima vittoria consecutiva nei Masters 1000.

Argomenti più discussi: Internazionali: Sinner annienta Popyrin, ora il derby azzurro con Pellegrino; Jannik Sinner - Andrea Pellegrino agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner-Pellegrino: orario, precedenti e dove vederla in tv; Tennis, Internazionali d'Italia: Sinner vola agli ottavi, sarà derby con Pellegrino.

Internazionali: Sinner annienta Popyrin, ora il derby azzurro con Pellegrino x.com

Sinner-Pellegrino: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming gli Internazionali in tempo realeDerby tutto azzurro al Foro Italico con il numero 1 del mondo che sfida il connazionale vera e propria rivelazione del torneo ... tuttosport.com