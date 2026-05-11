Sinner strapazza Popyrin agli Internazionali d' Italia | derby azzurro agli ottavi con la sorpresa Pellegrino
Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale agli Internazionali d’Italia dopo aver battuto l’australiano Popyrin in un’ora e cinque minuti. Con un punteggio di 6-2, 6-0, il tennista italiano ha vinto il match, vendicando anche la sconfitta subita nel precedente confronto. La partita si è svolta lunedì 11 maggio, e ha rappresentato un passaggio importante nel torneo. Nei prossimi turni affronterà un avversario sconosciuto, in un match che si preannuncia interessante.
Jannik Sinner è agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia. Oggi, lunedì 11 maggio, il fuoriclasse azzurro ha liquidato l'australiano Alexei Popyrin e in un'ora e 5 minuti ha conquistato il passaggio del turno, infliggendo un 6-2, 6-0 che ha anche vendicato l'eliminazione subita al primo.🔗 Leggi su Today.it
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