A Bergamo, un imprenditore ha scoperto che oltre 14 milioni di euro del suo patrimonio sono stati sottratti. Le somme sono state dirottate da alcuni familiari e da tre professionisti, tra cui l’amministratore di sostegno nominato. La polizia ha messo in sicurezza i fondi e sta indagando sui soggetti coinvolti. L’operazione ha portato alla restituzione di parte del denaro, mentre proseguono le verifiche sulle modalità di sottrazione.

Bergamo, 26 maggio 2026 – Sul suo consistente patrimonio avevano messo le mani in tanti, alcuni famigliari, e tre professionisti tra cui il suo amministratore di sostegno. Per questo il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Brescia e la Polizia di Stato di Bergamo hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo d'urgenza, per un valore complessivo di oltre 14 milioni di euro, a tutela di un imprenditore del settore tessile bergamasco in condizioni di fragilità. La denuncia . In particolare, le indagini, avviate dopo la denuncia di un familiare della vittima, avrebbero rivelato come, tra familiari e professionisti, avrebbero approfittato dello stato di debolezza della vittima per estrometterlo dalla gestione della sua società e, attraverso un sistema di spoliazione, sottrarne il patrimonio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bergamo, circonvenzione d’incapace: messi in sicurezza oltre 14 milioni di euro dell’imprenditore nel mirino del suo amministratore di sostegno

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