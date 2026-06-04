Imperia | la Federazione Italiana Nuoto subentra alla Cascione

Notizia in breve

La Federazione Italiana Nuoto ha assunto la gestione della società Rari Nantes Imperia, sostituendo la precedente gestione. I corsi di nuoto e attività acquatiche subiranno modifiche nella programmazione e nelle modalità di svolgimento. Sono previsti nuovi eventi nazionali, che potrebbero portare un aumento di visitatori e turisti in zona. Per ora, non sono stati comunicati dettagli specifici sui cambiamenti logistici o sugli eventi programmati.