Imperia | la Federazione Italiana Nuoto subentra alla Cascione
La Federazione Italiana Nuoto ha assunto la gestione della società Rari Nantes Imperia, sostituendo la precedente gestione. I corsi di nuoto e attività acquatiche subiranno modifiche nella programmazione e nelle modalità di svolgimento. Sono previsti nuovi eventi nazionali, che potrebbero portare un aumento di visitatori e turisti in zona. Per ora, non sono stati comunicati dettagli specifici sui cambiamenti logistici o sugli eventi programmati.
Come cambieranno i corsi della Rari Nantes dopo il passaggio federale?. Quali eventi nazionali attireranno nuovi flussi turistici a Imperia?. Perché la gestione della piscina passerà da associativa a istituzionale?. Cosa cambierà concretamente per le famiglie che frequentano la Cascione?.? In Breve Gestione Rari Nantes in piscina dal 2007 fino a settembre prossimo. Nuovo assetto mira a ospitare raduni e stage nazionali a Imperia. Rari Nantes si concentra solo sull'agonismo liberandosi dalla burocrazia gestionale. L'indotto turistico locale crescerà grazie ai flussi di atleti e spettatori. La gestione della piscina Felice Cascione cambierà volto dal prossimo settembre. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie e thread social correlati
Andrea Pieri alla guida della Federazione Italiana Nuoto: le congratulazioni di GianiLa Federazione Italiana Nuoto ha annunciato il cambio di leadership dopo la nomina di Paolo Barelli a sottosegretario ai rapporti con il Parlamento.
Da Paltrinieri a Nibali fino alla Federazione medico sportiva italiana: ecco i nuovi ambasciatori della diplomazia dello sportRecentemente sono stati annunciati nuovi ambasciatori della diplomazia dello sport, tra cui il campione di nuoto e medagliato olimpico, oltre a un...
Argomenti più discussi: Imperia, la Federazione Nuoto subentra a Rari nella gestione della piscina; Trofeo delle Province: giornata di crescita per il Basket femminile; A Imperia va in scena la solidarietà: una Cena con Delitto per realizzare un parco inclusivo; Aperte le iscrizioni alle Regate delle Isole di Imperia, in programma dal 10 al 12 settembre 2026.
Domenica 10 maggio 2026 - piscina Felice Cascione di Imperia - Campionato Interregionale FINP Federazione Italiana Nuoto Paralimpico gare agonistiche FINP Federazione Italiana Nuoto Paralimpico gare promozionali UISP Una giornata di sport inteso co facebook