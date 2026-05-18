Da Paltrinieri a Nibali fino alla Federazione medico sportiva italiana | ecco i nuovi ambasciatori della diplomazia dello sport

Recentemente sono stati annunciati nuovi ambasciatori della diplomazia dello sport, tra cui il campione di nuoto e medagliato olimpico, oltre a un noto ex ciclista e altri atleti di rilievo, accompagnati anche da rappresentanti della Federazione medico sportiva italiana. Questi personaggi sono stati scelti per promuovere valori di collaborazione e rispetto tra diverse discipline sportive e culture, rafforzando così il ruolo dello sport come strumento di dialogo e integrazione. La selezione si inserisce in un progetto più ampio volto a valorizzare lo sport come elemento di coesione sociale.

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Il campione di nuoto Gregorio Paltrinieri, il triplista Andy Diaz, l’ex campione di ciclismo e due volte vincitore del Giro d’Italia Vincenzo Nibali, il capitano della nazionale azzurra di Coppa Davis Filippo Volandri e la Federazione medico sportiva italiana guidata da Maurizio Casasco sono stati nominati dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani nuovi ambasciatori della diplomazia dello sport. La premiazione alla Farnesina per la terza Edizione del progetto «Sport e Innovazione Made in Italy». L’iniziativa promossa da Sport e Salute e ICE-Agenzia con il coinvolgimento di tre Federazioni italiane: Fitp (tennis e padel), Fin (nuoto) e Fidal (atletica leggera). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Da Paltrinieri a Nibali fino alla Federazione medico sportiva italiana: ecco i nuovi ambasciatori della diplomazia dello sport ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Accordo Federazione Medico Sportiva Italiana con Sport e SaluteLa Federazione Medico Sportiva Italiana - Federazione medica del CONI dall'anno della sua fondazione nel 1929 e ad oggi unica Società scientifica di... Roma, al via 38esimo congresso Federazione medico sportiva italiana“Età biologica, età anagrafica“, con una particolare attenzione al contributo della Medicina dello Sport al percorso della Vita in Salute... Da Paltrinieri a Nibali fino alla Federazione medico sportiva italiana: ecco i nuovi ambasciatori della diplomazia dello sportLa premiazione alla Farnesina da parte del vicepremier e ministro degli Esteri Tajani per la terza edizione del progetto Sport e Innovazione Made in Italy ... ilgiornale.it Tajani nomina Paltrinieri, Diaz, Nibali e Volandri Ambasciatori della diplomazia sportivaI campioni Paltrinieri, Diaz, Volandri e Nibali con FMSI sono i nuovi Ambasciatori della diplomazia dello sport, premiati alla Farnesina ... it.blastingnews.com